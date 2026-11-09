Inter Pipeline: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inter Pipeline lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 1,49 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at