Inter-Rock Minerals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inter-Rock Minerals hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,06 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Inter-Rock Minerals mit 0,060 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat Inter-Rock Minerals im vergangenen Quartal 43,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inter-Rock Minerals 33,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at