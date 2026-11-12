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12.11.2026 06:31:28
Inter-Rock Minerals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Inter-Rock Minerals hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,06 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Inter-Rock Minerals mit 0,060 CAD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite hat Inter-Rock Minerals im vergangenen Quartal 43,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inter-Rock Minerals 33,2 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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