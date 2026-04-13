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13.04.2026 06:31:29
Inter-Rock Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Inter-Rock Minerals hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,7 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,4 Millionen CAD ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,180 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,68 Prozent auf 148,97 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 135,82 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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