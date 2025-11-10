Inter-Rock Minerals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inter-Rock Minerals veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Inter-Rock Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 33,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at