Interactive Brokers bringt eine einfache mobile App für den globalen Aktienhandel auf den Markt

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter, globaler elektronischer Broker, stellte heute mit dem IBKR GlobalTrader eine einfache mobile Trading-Anwendung vor, die Anlegern den Handel mit Aktien auf der ganzen Welt ermöglicht. Mit ihrem übersichtlichen Design ist die App auch für Einsteiger leicht zu bedienen und leistungsstark genug für erfahrene Aktienhändler. Damit Anleger in wenigen Minuten ein Konto eröffnen und mit dem Aktienhandel an über 80 Börsen in Nordamerika, Europa und Asien beginnen. Anleger, die mit IBKR GlobalTrader handeln, profitieren von der globalen Expertise der Interactive Brokers Group, die über 1,75 Millionen Konten in mehr als 200 Ländern und Regionen betreut.

IBKR GlobalTrader wurde speziell für weltweit agierende Investoren entwickelt und ermöglicht ihnen das Einzahlen von Einlagen in bis zu 23 verschiedenen Währungen. Diese Einlagen werden automatisch zu Interbankensätzen in die Währung umgerechnet, die für den Kauf und Verkauf von Aktien auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Regionen benötigt wird. Für Anleger, die eine globale Diversifizierung anstreben, aber nicht sicher sind, in was sie investieren sollen, hilft der Scanner IBKR GlobalAnalyst bei der Identifizierung von Anlagemöglichkeiten weltweit. Mit der App IBKR GlobalTrader können Anleger diese dann schnell für sich nutzen.

"Da immer mehr Privatpersonen auf der ganzen Welt die Vorteile einer aktiven Teilnahme an den Finanzmärkten für sich entdecken, war der Bedarf an einer einfachen und leicht zu bedienenden Aktienhandels-App noch nie so groß”, sagte Steve Sanders, EVP of Marketing and Product Development bei Interactive Brokers. "Das Tool IBKR GlobalAnalyst hilft sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Händlern, Investitionschancen zu finden. Anschließend können sie die einfache App IBKR GlobalTrader nutzen, um weltweit mit Aktien zu handeln.”

Die Handelskosten bei IBKR GlobalTrader sind transparent und günstig. Für Anleger außerhalb der USA beginnen die Provisionen bei gerade einmal 0,0035 USD pro Aktie, und für in den USA ansässige Anleger fallen keine Provisionen auf US-Aktien an. Die Provisionen für Devisengeschäfte betragen 3 Basispunkte (0,03 %) des Handelswertes, ohne versteckte Spreads oder Aufschläge.

Weitere in der App IBKR GlobalTrader verfügbare Tools und Funktionen sind:

Fractional Shares: Mit Bruchteilen von Aktien können Anleger schon ab 1 $ unabhängig vom Aktienkurs in US-Aktien investieren.

Swap: Umschichten von Positionen im gleichen Dollar-Betrag von einem Wertpapier zu einem anderen. Mit einem Fingertipp können Anleger die Aktien kaufen, die sie haben möchten, und diejenigen verkaufen, die sie nicht länger halten wollen.

Krypto-Handel: Handeln mit Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) oder Litecoin (LTC) über Paxos Trust Company und die App IBKR GlobalTrader. Der Handel mit Kryptowährungen ist für Kunden von IB LLC verfügbar.

Kostenlose Ausbildungsressourcen: Anleger können über den IBKR Campus kontinuierlich mehr über die Märkte, den Handel und das Investieren lernen.

IBKR GlobalTrader steht im Apple App Store und auf Google Play zum Download bereit. Anleger können sich für eine kostenlose und unverbindliche Testversion anmelden.

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Websites:

Vereinigte Staaten und Länder, in denen IB LLC tätig ist: https://globaltrader.interactivebrokers.com

Kanada: https://globaltrader.interactivebrokers.ca

Vereinigtes Königreich: https://globaltrader.interactivebrokers.co.uk

Westeuropa: https://globaltrader.interactivebrokers.ie

Mitteleuropa: https://globaltrader.interactivebrokers.hu

Australien: https://globaltrader.interactivebrokers.com.au

Hong Kong: https://globaltrader.interactivebrokers.com.hk

Indien: https://globaltrader.interactivebrokers.co.in

Singapur: https://globaltrader.interactivebrokers.com.sg

Eignung und Verfügbarkeit der Produkte können je nach Land des rechtmäßigen Wohnsitzes variieren.

