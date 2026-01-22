Interactive Brokers Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Interactive Brokers Group hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2,77 Milliarden USD gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,22 USD gegenüber 1,73 USD im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Interactive Brokers Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,37 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at