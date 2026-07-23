Interactive Brokers Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Interactive Brokers Group äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,510 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 3,09 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at