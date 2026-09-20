BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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20.09.2026 22:41:01
Interactive Brokers Stock Turned $10,000 Into About $110,000 in a Decade. The Customer Base Grew Even Faster.
Ten years ago, shares of Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR) closed out September 2016 at a split-adjusted $8.82 (the company split its stock 4-for-1 in June 2025). The stock trades around $91 as of this writing.
The price alone increased about tenfold. And with the brokerage company's modest dividend reinvested along the way, a $10,000 investment made at the end of September 2016 has grown into about $110,000.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) had a very good decade of its own, and a $10,000 position in an index fund tracking it, dividends reinvested, grew to about $41,500 over the same stretch.
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