01.06.2026 06:31:29

Interactive Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Interactive Financial Services ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Interactive Financial Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,92 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,920 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 234,75 Prozent auf 28,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,04 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Interactive Financial Services ein Gewinn pro Aktie von 6,77 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 73,71 Millionen INR, gegenüber 74,08 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:32 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:59 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen