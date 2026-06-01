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01.06.2026 06:31:29
Interactive Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Interactive Financial Services ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Interactive Financial Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,92 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,920 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 234,75 Prozent auf 28,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,04 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Interactive Financial Services ein Gewinn pro Aktie von 6,77 INR in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 73,71 Millionen INR, gegenüber 74,08 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,50 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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