Interactive Financial Services legte Quartalsergebnis vor

Interactive Financial Services präsentierte am 29.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Interactive Financial Services ein Ergebnis je Aktie von -1,150 INR vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 632,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Interactive Financial Services ein EPS von 3,99 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 96,85 Prozent auf 30,67 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,58 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at