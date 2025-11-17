Interactive Strength veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Interactive Strength äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1530,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Interactive Strength in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 139,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,8 Millionen USD im Vergleich zu 2,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at