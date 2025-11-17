|
17.11.2025 06:31:29
Interactive Strength veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Interactive Strength äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1530,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Interactive Strength in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 139,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,8 Millionen USD im Vergleich zu 2,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!