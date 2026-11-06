Interarch Building Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Interarch Building Products präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 19,25 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Interarch Building Products 5,05 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at