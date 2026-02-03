Interarch Building Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Interarch Building Products hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 22,22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,94 INR je Aktie erzielt worden.

Interarch Building Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,23 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 18,60 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,55 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at