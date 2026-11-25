Interbit präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at