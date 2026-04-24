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24.04.2026 06:31:29
Interbit: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Interbit hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 CAD. Im Vorjahr waren -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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