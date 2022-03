Intercept Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Intercept Pharmaceuticals hat am 02.03.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2021 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,230 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intercept Pharmaceuticals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 92,4 Millionen USD im Vergleich zu 83,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,870 USD. Im Vorjahr hatten -8,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 363,47 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 312,69 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,447 USD und einen Umsatz von 362,92 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at