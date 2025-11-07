Interconexion Electrica informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Interconexion Electrica hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 631,95 COP gegenüber 804,54 COP je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 4 158,00 Milliarden COP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 521,06 Milliarden COP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at