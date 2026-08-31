Intercontinental Holdings Aktie
WKN DE: A0YHV6 / ISIN: US4585721040
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31.08.2026 15:13:01
Intercontinental Exchange Director Sells Shares Worth $216,000
Martha A. Tirinnanzi, Director of Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE), sold 1,340 shares of common stock on Aug. 26, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($161.16); post-transaction value based on Aug. 26, 2026 market close ($161.92).Intercontinental Exchange is a leading global operator of financial infrastructure with significant scale, operating one of the world's largest networks of regulated exchanges and clearing houses serving multiple asset classes. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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