IntercontinentalExchange Group Aktie
WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
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29.10.2026 12:34:50
Intercontinental Exchange Inc. Reveals Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - Intercontinental Exchange Inc. (ICE) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $940 million, or $1.67 per share. This compares with $816 million, or $1.42 per share, last year.
Excluding items, Intercontinental Exchange Inc. reported adjusted earnings of $1.136 billion or $2.02 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.7% to $3.630 billion from $3.007 billion last year.
Intercontinental Exchange Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $940 Mln. vs. $816 Mln. last year. -EPS: $1.67 vs. $1.42 last year. -Revenue: $3.630 Bln vs. $3.007 Bln last year.
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