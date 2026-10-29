Intercontinental Exchange Inc. Reveals Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - Intercontinental Exchange Inc. (ICE) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $940 million, or $1.67 per share. This compares with $816 million, or $1.42 per share, last year.

Excluding items, Intercontinental Exchange Inc. reported adjusted earnings of $1.136 billion or $2.02 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.7% to $3.630 billion from $3.007 billion last year.

Intercontinental Exchange Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $940 Mln. vs. $816 Mln. last year. -EPS: $1.67 vs. $1.42 last year. -Revenue: $3.630 Bln vs. $3.007 Bln last year.