Intercontinental Exchange will angeblich eBay übernehmen - eBay-Aktie deutlich im Plus

So habe die Intercontinental Exchange den Gesellschaftern des Online-Marktplatzes ein Angebot gemacht, das die Firma mit mehr als 30 Milliarden US-Dollar bewertet, wie das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Es gebe keine formellen Gespräche und es sei nicht sicher, dass die Gespräche zu einem Ergebnis führen. Der Aktienkurs von eBay stieg auf die Nachricht hin rasant an und lag zum Handelsende an der Nasdaq mit 8,78 Prozent auf 37,41 US-Dollar im Plus.

NEW YORK (dpa-AFX)