Intercontinental GT Challenge: BMW M Team WRT tritt mit zwei BMW M4 GT3 beim Indianapolis 8 Hour an.

Zwei Siege in drei Rennen: Mit dieser Erfolgsbilanz reist BMW M Motorsport nach Indianapolis (USA), um beim vierten Saisonevent der Intercontinental GT Challenge an die bislang starken Ergebnisse anzuknüpfen. Das BMW M Team WRT wird beim Indianapolis 8 Hour am 7. Oktober mit zwei BMW M4 GT3 und sechs BMW M Werksfahrern antreten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel