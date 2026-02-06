IntercontinentalExchange Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IntercontinentalExchange Group hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IntercontinentalExchange Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,14 Milliarden USD im Vergleich zu 2,79 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,77 USD beziffert. Im Vorjahr hatte IntercontinentalExchange Group 4,78 USD je Aktie verdient.

IntercontinentalExchange Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,23 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 11,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at