Intercorp Financial Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Intercorp Financial Services hat am 10.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,30 PEN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 PEN je Aktie generiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,49 PEN gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,51 Milliarden PEN geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at