Intercorp Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Intercorp Financial Services hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intercorp Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 912,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 811,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at