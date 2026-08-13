Intercorp Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intercorp Financial Services hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 900,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 919,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at