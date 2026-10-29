InterDigital Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - InterDigital Inc. (IDCC) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $80.22 million, or $2.34 per share. This compares with $67.50 million, or $1.93 per share, last year.

Excluding items, InterDigital Inc. reported adjusted earnings of $95.68 million or $3.11 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.5% to $193.42 million from $164.68 million last year.

InterDigital Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $80.22 Mln. vs. $67.50 Mln. last year. -EPS: $2.34 vs. $1.93 last year. -Revenue: $193.42 Mln vs. $164.68 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: 1.72 To 1.98 Next quarter revenue guidance: $ 154 M To $ 160 M Full year EPS guidance: 11.99 To 12.25 Full year revenue guidance: $ 813 M To $ 819 M