VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
|
27.01.2026 13:29:02
Interessenskonflikte? VR-Kandidatin der Luzerner KB wird zum Politikum
Die für März geplante Wahl in den Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank hat zu einer Debatte im Kantonsrat geführt. Zu reden gibt ein möglicher Interessenskonflikt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu VR Holdings Inc
