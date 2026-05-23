Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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23.05.2026 11:07:00
Interest Rates Are Forecast to Do Something They Haven't Done Since 2023, and It Could Trigger a Major Move in the Stock Market
The Consumer Price Index (CPI) measure of inflation hit a 40-year high of 8% in 2022, which far exceeded the U.S. Federal Reserve's annualized target of 2%. As a result, the Fed aggressively increased the federal funds rate (the overnight interest rate) to put the brakes on a red-hot economy at the time.The policy worked because the CPI gradually moved closer to 2% in the years that followed, and the Fed has now cut interest rates six times since September 2024. But that progress is now in jeopardy because of the ongoing war in Iran, which has triggered a spike in energy prices. In fact, the CPI just increased at the fastest rate in three years, and Wall Street now believes an interest rate hike will be the Fed's next move. History suggests rising interest rates could spell trouble for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) stock market index.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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