Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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18.06.2026 14:50:33
Interest rates held as Bank warns of impact of high energy prices
The Bank last cut interest rates in December but upheaval in the Middle East has stalled any further reductions.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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