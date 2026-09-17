RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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17.09.2026 16:05:38
Interest rates held but Bank signals rise if energy prices stay high
Rates are held for the sixth time in a row but the Bank of England says high energy prices make a future rise more likely.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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