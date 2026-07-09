RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
09.07.2026 19:37:11
Interest rates may need to rise this year, says Bank of England economist
Chief economist at the Bank of England says slower growth and inflationary pressures mean rate rise neededWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!