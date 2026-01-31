:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
31.01.2026 06:45:00
Interested in AI Stocks? Here's Why One Popular Vanguard Tech ETF Might Not Be a Good Choice.
One of Vanguard's most popular exchange-traded funds (ETFs) over the past decade has been the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT). As the tech sector's leaders have soared to dominate the list of the world's most valuable companies, the ETF has consistently outperformed the market. In the past decade, it's up by close to 670% compared to the S&P 500's 270% gain.Much of the Vanguard Information Technology ETF's growth in the past few years can be attributed to the artificial intelligence (AI) boom. Despite this, it might not be a good choice now if you're looking for a fund with wide exposure to AI stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.