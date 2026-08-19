Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.08.2026 05:45:04
Interesting News for Apple Stock Investors
Apple (NASDAQ: AAPL) is working to expand its reach.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 15, 2026. The video was published on Aug.17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18.08.26
|ROUNDUP: Apple nimmt nach EU-Strafe Änderungen im App-Store vor (dpa-AFX)
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18.08.26
|Apple ändert in der EU Konditionen für Entwickler (Dow Jones)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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17.08.26
|Apple-Aktie im Minus: Kartellamt-Verfahren nach Anpassungen der Tracking-Abfrage beendet (dpa-AFX)
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17.08.26
|WDH: Apple ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU (dpa-AFX)
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17.08.26
|Bundeskartellamt: Apple ändert Regeln für personalisierte Werbung in Apps (Dow Jones)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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