Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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30.09.2026 05:34:33
Interesting News for Starbucks Stock Investors
Starbucks (NASDAQ: SBUX) is closing 250 stores, which has significant implications for investors.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 25, 2026. The video was published on Sept. 27, 2026.
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