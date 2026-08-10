Interface B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Interface B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 395,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 375,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at