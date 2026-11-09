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09.11.2026 06:31:29
Interface B legte Quartalsergebnis vor
Interface B hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 0,780 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Interface B mit einem Umsatz von insgesamt 366,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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