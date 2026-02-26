Interface B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Interface B hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Interface B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 349,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 335,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,39 Milliarden USD – ein Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Interface B 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at