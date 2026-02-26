Interface: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interface hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Interface in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 349,4 Millionen USD im Vergleich zu 335,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 1,96 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Interface 1,48 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at