Interface legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Interface ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Interface die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent auf 395,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 375,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at