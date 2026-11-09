Interface legte Quartalsergebnis vor

Interface präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 366,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 364,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at