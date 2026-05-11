Interface: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Interface gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.

Interface hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 297,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at