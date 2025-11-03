|
03.11.2025 06:31:29
Interface zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Interface hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 364,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 344,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
