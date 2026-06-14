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14.06.2026 17:33:01
Interface's General Counsel Sold Company Stock Worth $1.3 Million. Here's a Deeper Look at the Transaction.
David B. Foshee, Vice President, General Counsel and Secretary of Interface, Inc. (NASDAQ:TILE), reported the open-market sale of 44,393 common shares for a total consideration of ~$1.29 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($29.00).* 1-year price change calculated using May 18th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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