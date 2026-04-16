Interfactory,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interfactory,Inc Registered hat am 13.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Interfactory,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 712,2 Millionen JPY im Vergleich zu 687,1 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at