Interfactory,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Interfactory,Inc Registered hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,20 JPY gegenüber 16,71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 662,9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 735,1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at