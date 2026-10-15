Interfactory,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Interfactory,Inc Registered veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 18,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Interfactory,Inc Registered ein Ergebnis je Aktie von 6,69 JPY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 736,9 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 646,2 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at