Interfactory,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Interfactory,Inc Registered hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Interfactory,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,10 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 750,1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 811,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8,51 JPY gegenüber 34,10 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Interfactory,Inc Registered 2,86 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,86 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at