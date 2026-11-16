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16.11.2026 06:31:29
INTERGIS präsentierte Quartalsergebnisse
INTERGIS hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 175,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INTERGIS 152,00 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 234,61 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177,11 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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