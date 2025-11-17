|
INTERGIS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
INTERGIS hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 152,00 KRW gegenüber 182,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 177,11 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 183,74 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
