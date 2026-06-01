InterGlobe Aviation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

InterGlobe Aviation ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat InterGlobe Aviation die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 65,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das InterGlobe Aviation ein Ergebnis je Aktie von 79,38 INR vermeldet.

InterGlobe Aviation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,38 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 221,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 61,880 INR gegenüber 187,93 INR im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 849,62 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 804,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at